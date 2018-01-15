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В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке сигарет
С 15 января на территории РФ стартовал эксперимент, преследующий благую цель: защитить местный рынок от контрафактных табачных изделий. До конца года сигареты будут маркировать двухмерным кодом Data Matrix. По завершению эксперимента будет принято решение о возможной обязательной маркировке сигарет.

В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке сигарет


Для защиты табачного рынка России от ввозимых контрафактных табачных изделий (которые дешевле легальных сигарет) решено провести эксперимент сроком в 1 год. Промежуточные и окончательные итоги вводимой практики маркировки табачной продукции оценят 1 июля и 31 декабря 2018 года. В маркировке предлагается принять участие отечественным производителям сигарет (в 1-м полугодии), а также импортерам легальной табачной продукции (во 2-м полугодии).
С 15-го января 2018-го папиросы и сигареты станут маркировать двухмерным кодом Data Matrix. Лица, приобретающие табачные изделия, или контролёры смогут проверить наименование марки, место и дату производства сигарет, загрузив код в спецприложение.

На цену пачки сигарет нововведение повлияет крайне мало – стоимость вырастет в среднем на 18 копеек, зато местные производители «табачки» и официальные импортёры смогут увеличить объёмы реализации, а государство за счет этого получит больше финансовых поступлений в виде налогов.
Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 18:35
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