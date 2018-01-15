Создано приложение для поиска двойников на картинах известных художников

В интернете недавно активно заработало приложение типа Arts & Culture. Благодаря ему пользователи интернета могут отыскивать своих двойников с различных картин известных художников. В коллекции приложения имеется каталог из 70 художественных мировых музеев. Юзерам новое развлечение понравилось. Они уже опубликовали много коллажей, чтобы похвастаться в Twitter. Так музыкант из Fall Out Boy отыскал свое сходство с персонажем картины легендарного Рембрандта. Сорокапроцентная компьютерная схожесть черт лица и форм головы привела в восторг исполнителя.Данное приложение заработало в позапрошлом году. Оно доступным стало для пользователей современных электронных устройств на базе iOS и Android.