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«Дочка» РЖД готовит предложение о «черных списках» пассажиров-дебоширов
Накануне Нового 2018 года представители Федеральной пассажирской компании предложили составлять перечень пассажиров на железнодорожном транспорте списка опасных пассажиров. Речь идет о тех, кто систематически нарушает правила безопасного пользования этим видом транспорта.

Количество дебошей в российских самолетах и поездах увеличивается год от года. Для того, чтобы остановить эту тенденцию, «Дочка» РЖД предлагает ограничить обслуживание пассажиров‍-дебоширов. Потому в законодательном порядке необходимо будет составлять и озвучивать списки нарушителей порядка на транспорте.

Такую инициативу озвучил представитель Федеральной пассажирской компании, однако это сделать будет сложнее, потому что есть регионы, где этот вид транспорта есть единственным средством передвижения. Об этом предупредил ранее Владимир Путин, когда к нему обратились с этим вопросом.

«Дочка» РЖД готовит предложение о «черных списках» пассажиров-дебоширов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 20:20
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