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В NASA показали на видео телескоп James Webb
Сотрудники американского космического агентства NASA представили новый телескоп James Webb на видеозаписи. Видео с космическим аппаратом появилось на сайте видеохостинга YouТube на официальном канале ведомства.

В NASA показали на видео телескоп James Webb


Сообщается, что телескоп James Webb уже прошел все этапы тестирования, поэтому на видеозаписи он предстал перед зрителями в полной готовности и во всей своей красе. Американские специалисты сообщают, что так как все испытания уже пройдены, космическую обсерваторию в скором времени должны отправить в Калифорнию на хранение до самого полета в космос.



Известно, что миссия по выводу аппарата в космическую среду должна состояться уже в следующем году. Разработчики устройства уверены в нем, поскольку JW успешно прошел испытания жесткими условиями, с которыми он столкнется за пределами Земли.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:10
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