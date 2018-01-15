В NASA показали на видео телескоп James Webb

Сообщается, что телескоп James Webb уже прошел все этапы тестирования, поэтому на видеозаписи он предстал перед зрителями в полной готовности и во всей своей красе. Американские специалисты сообщают, что так как все испытания уже пройдены, космическую обсерваторию в скором времени должны отправить в Калифорнию на хранение до самого полета в космос.Известно, что миссия по выводу аппарата в космическую среду должна состояться уже в следующем году. Разработчики устройства уверены в нем, поскольку JW успешно прошел испытания жесткими условиями, с которыми он столкнется за пределами Земли.