Путин пообещал посмотреть и обеспечить господдержку фильму «Со дня вершины»

В ходе встречи Президента РФ с теми, кого называют «люди с особыми потребностями», Владимир Путин обсудил проблемы инвалидов и заинтересовался новым фильмом, повествующем о спортивной карьере 2-кратного паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина. Глава государства не только выразил желание просмотреть кинокартину, созданную в 2017 году, но и пообещал помочь фильму в прокате. Сопродюсер картины Руслан Витрянюк сделал акцент на том, что патриотический фильм, привлекающий внимание общественности к проблемам инвалидов, выпущен в преддверии очередной Паралимпиады.Поручение о господдержке новинки «Со дня вершины» Путин поручил Министерству культуры РФ (в лице Владимира Мединского) и Департаменту государственной поддержки искусства и народного творчества (глава - Андрей Малышев). Доклад о способах поддержки картины, готовящейся выйти на широкий экран через две недели, должен быть представлен Президенту России до 1 февраля.