Блейк Лайвли радикально сменила имидж

Блейк Лайвли в который раз доказала, что не боится экспериментировать над своей внешностью ради любимого дела. Актриса в рамках Instagram поделилась с подписчиками новым образом. Артистка обрезала свои роскошные светлые локоны и теперь у нее темные волосы и короткая стрижка. Судя по радостному лицу Блейк, переменами она вполне довольна.Восторг Блейк разделяют и подписчики. В течение двенадцати часов фото набрало свыше 5 миллионов лайков. Но нашлись и те поклонники, кому образ артистки не понравился. Однако волноваться не стоит, так как новый имидж, вероятней всего, только парик, специально сделанный для фильма, в котором в данное время снимается актриса.