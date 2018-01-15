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Блейк Лайвли радикально сменила имидж
Блейк Лайвли, являющаяся американской актрисой и моделью, радикально сменила свой имидж.

Блейк Лайвли радикально сменила имидж

Блейк Лайвли в который раз доказала, что не боится экспериментировать над своей внешностью ради любимого дела. Актриса в рамках Instagram поделилась с подписчиками новым образом. Артистка обрезала свои роскошные светлые локоны и теперь у нее темные волосы и короткая стрижка. Судя по радостному лицу Блейк, переменами она вполне довольна.

Восторг Блейк разделяют и подписчики. В течение двенадцати часов фото набрало свыше 5 миллионов лайков. Но нашлись и те поклонники, кому образ артистки не понравился. Однако волноваться не стоит, так как новый имидж, вероятней всего, только парик, специально сделанный для фильма, в котором в данное время снимается актриса.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 16:24
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