Уфологи нашли ракушки как доказательство наличия на Марсе мирового океана

Mar Curiosity Rover в Сети опубликованы новые снимки, которые были получены в результате проведения определённых исследований на прочем космическом объекте. Уфологи приступили к изучению фото. Они заметили предметы, необычные для местности, которые похожи на ракушку. Находка имела очень яркую белую расцветку, а также заметно выделялась. Вторая по размерам была аналогична первой, однако имела серый оттенок.Скотт Уоринг отметил, что на одной стороне обнаруженных ракушек имеется небольшой сгиб. Учёные не первый раз находят на Марсе подобные экземпляры. Авторы проекта предполагают, что это может свидетельствовать касательно существования ранее на Красной планете мирового океана.