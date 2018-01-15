Китайские бизнесмены отказались покупать акции российского золотодобытчика "Полюс"

Прошлый год, как предполагалось, стал для успешным для золотодобычи страны наиболее удачным, потому что китайский бизнес планировал выкупить 10% акций российского "Полюса". Однако в последний момент сделка сорвалась и почти $900 млн ее владелец Сулейман Керимов не получил, хотя ранее успел переоформить ее активы на своего сына.На биржевых площадках стоимость акций упала на 2-4%. Как предполагают специалисты рынка, это произошло после задержания во Франции российского бизнесмена и парламентария Керимого-старшего из-за его предполагаемых афер с недвижимостью. В настоящее время международный рынок ждет очередных санкций со стороны США в адрес России. В конце января текущего года будет опубликован список российских бизнесменов и чиновников, которые отмывали украденные в своей стране деньги в США. По-видимому, как считают специалисты, и это обстоятельство повлияло на решение китайских инвесторов не сотрудничать с бизнесменами из Махачкалы.