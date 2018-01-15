Китайские бизнесмены отказались покупать акции российского золотодобытчика "Полюс"
Китайский бизнес отказался выходить на рынок добычи золота в России, расторгнув соглашение о покупке акций компании "Полюс". Ее настоящий владелец сидит под домашним арестом во Франции и в отношении его возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег через покупку недвижимости.
Прошлый год, как предполагалось, стал для успешным для золотодобычи страны наиболее удачным, потому что китайский бизнес планировал выкупить 10% акций российского "Полюса". Однако в последний момент сделка сорвалась и почти $900 млн ее владелец Сулейман Керимов не получил, хотя ранее успел переоформить ее активы на своего сына.
На биржевых площадках стоимость акций упала на 2-4%. Как предполагают специалисты рынка, это произошло после задержания во Франции российского бизнесмена и парламентария Керимого-старшего из-за его предполагаемых афер с недвижимостью. В настоящее время международный рынок ждет очередных санкций со стороны США в адрес России. В конце января текущего года будет опубликован список российских бизнесменов и чиновников, которые отмывали украденные в своей стране деньги в США. По-видимому, как считают специалисты, и это обстоятельство повлияло на решение китайских инвесторов не сотрудничать с бизнесменами из Махачкалы.
Прошлый год, как предполагалось, стал для успешным для золотодобычи страны наиболее удачным, потому что китайский бизнес планировал выкупить 10% акций российского "Полюса". Однако в последний момент сделка сорвалась и почти $900 млн ее владелец Сулейман Керимов не получил, хотя ранее успел переоформить ее активы на своего сына.
На биржевых площадках стоимость акций упала на 2-4%. Как предполагают специалисты рынка, это произошло после задержания во Франции российского бизнесмена и парламентария Керимого-старшего из-за его предполагаемых афер с недвижимостью. В настоящее время международный рынок ждет очередных санкций со стороны США в адрес России. В конце января текущего года будет опубликован список российских бизнесменов и чиновников, которые отмывали украденные в своей стране деньги в США. По-видимому, как считают специалисты, и это обстоятельство повлияло на решение китайских инвесторов не сотрудничать с бизнесменами из Махачкалы.
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Добавил: Valeriy Вчера, 19:10