Мария Захарова развеяла слухи о своей алкогольной зависимости

Мария Захарова считается одной из наиболее привлекательных женщин-политиков в мире. Такая популярность рождает множество слухов, однако женщина на них обиду не держит уже давно.Недавно в своем интервью Захарова прокомментировала информацию о своей, якобы, алкогольной зависимости. На ее взгляд, такие слухи намеренно распространяются в украинских средствах массовой информации.В частности, дипломат сообщила, что подобного рода слухи – совершеннейший бред.Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД уточнила, что за популярностью никогда не гналась. Однако присущие ей природная открытость и активное пользование соцсетями свое дело сделало. И в конечном итоге Захаровой удалось разрушить многие стереотипы о политиках.