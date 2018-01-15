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Мария Захарова развеяла слухи о своей алкогольной зависимости
В своем откровенном интервью Мария Захарова развеяла слухи о своей алкогольной зависимости. Она также призналась, что давно не держит обиды на представителей СМИ и поклонников, оказывающих ей чрезмерное внимание.

Мария Захарова развеяла слухи о своей алкогольной зависимости


Мария Захарова считается одной из наиболее привлекательных женщин-политиков в мире. Такая популярность рождает множество слухов, однако женщина на них обиду не держит уже давно.

Недавно в своем интервью Захарова прокомментировала информацию о своей, якобы, алкогольной зависимости. На ее взгляд, такие слухи намеренно распространяются в украинских средствах массовой информации.

В частности, дипломат сообщила, что подобного рода слухи – совершеннейший бред.

Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД уточнила, что за популярностью никогда не гналась. Однако присущие ей природная открытость и активное пользование соцсетями свое дело сделало. И в конечном итоге Захаровой удалось разрушить многие стереотипы о политиках.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 18:15
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