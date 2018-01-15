АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Порошенко ждет, что на оккупированных территориях зазвучит гимн Украины
Недавно на своей странице в социальной сети Facebook президент Украины Петр Порошенко указал, что ждет момент, когда «в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе» зазвучит гимн Украины. Тем не менее, на полуострове уже категорически ответили главе украинского государства.

Порошенко ждет, что на оккупированных территориях зазвучит гимн Украины


Все началось с того что Порошенко написал о его воспоминаниях касательно огромного желания детей в Покровске, Донецкой области, которые исполняли гимн Украины. Таким образом, президент Украины уверен, что гимн страны будет звучать на территориях Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя.

В Крыму украинскому руководителю уже ответил Дмитрий Полонский, второй премьер крымского правительства. Так он заявил, что для жителей полуострова родным гимном является гимн Российской Федерации. Вследствие этого украинского гимна здесь исполнять никто не будет.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Андреева в Италии прошла древнеримский
Nintendo Switch получила эмулятор после 10
Toshiba презентовала ноутбук-трансформер Dynabook
Бельгийцы планируют «озеленять» городские парки
Макс Фадеев написал песню «Дыши со мной», будучи
Пентагон тихо готовится к войне на Корейском
Просмотреть все новости