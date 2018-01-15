Порошенко ждет, что на оккупированных территориях зазвучит гимн Украины
Недавно на своей странице в социальной сети Facebook президент Украины Петр Порошенко указал, что ждет момент, когда «в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе» зазвучит гимн Украины. Тем не менее, на полуострове уже категорически ответили главе украинского государства.
Все началось с того что Порошенко написал о его воспоминаниях касательно огромного желания детей в Покровске, Донецкой области, которые исполняли гимн Украины. Таким образом, президент Украины уверен, что гимн страны будет звучать на территориях Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя.
В Крыму украинскому руководителю уже ответил Дмитрий Полонский, второй премьер крымского правительства. Так он заявил, что для жителей полуострова родным гимном является гимн Российской Федерации. Вследствие этого украинского гимна здесь исполнять никто не будет.
Все началось с того что Порошенко написал о его воспоминаниях касательно огромного желания детей в Покровске, Донецкой области, которые исполняли гимн Украины. Таким образом, президент Украины уверен, что гимн страны будет звучать на территориях Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя.
В Крыму украинскому руководителю уже ответил Дмитрий Полонский, второй премьер крымского правительства. Так он заявил, что для жителей полуострова родным гимном является гимн Российской Федерации. Вследствие этого украинского гимна здесь исполнять никто не будет.
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Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:50