Порошенко ждет, что на оккупированных территориях зазвучит гимн Украины

Все началось с того что Порошенко написал о его воспоминаниях касательно огромного желания детей в Покровске, Донецкой области, которые исполняли гимн Украины. Таким образом, президент Украины уверен, что гимн страны будет звучать на территориях Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя.В Крыму украинскому руководителю уже ответил Дмитрий Полонский, второй премьер крымского правительства. Так он заявил, что для жителей полуострова родным гимном является гимн Российской Федерации. Вследствие этого украинского гимна здесь исполнять никто не будет.