Наталья Штурм пострадала от грабительских налогов Испании

Некоторое время назад Наталья Штурм приобрела квартиру в Испании, чтобы иметь возможность быть ближе к морю. Но по прошествии некоторого времени столкнулась с определенными неприятностями. Как оказалось, певицу обязали выплатить повторно кадастровый налог. Но поскольку официальное извещение от госслужб длительное время не могло дойти до адресата, сверх суммы была начислено еще и внушительная пеня.Наталья столкнулась с кучей проблем ввиду того, что в праздничные дни все инстанции не работали. У звезды не было возможности оплатить имеющуюся задолженность, а сумма пени продолжала расти. Штурм даже подумывала отказаться от квартиры в Испании. От такого решения ее отговорила дочь Елена.Адвокат певицы предложил ей подать в суд, однако Наталья решила разрешить ситуацию мирным путем.