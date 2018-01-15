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Наталья Штурм пострадала от грабительских налогов Испании
Певица Наталья Штурм рассказала СМИ о том, как пострадала от грабительских налогов. В частности, артистка сообщила о том, что ей пришлось выплатить большую сумму денег за недвижимость в Испании. Новогодние праздники знаменитость посвятила юридическим разбирательствам.

Наталья Штурм пострадала от грабительских налогов Испании


Некоторое время назад Наталья Штурм приобрела квартиру в Испании, чтобы иметь возможность быть ближе к морю. Но по прошествии некоторого времени столкнулась с определенными неприятностями. Как оказалось, певицу обязали выплатить повторно кадастровый налог. Но поскольку официальное извещение от госслужб длительное время не могло дойти до адресата, сверх суммы была начислено еще и внушительная пеня.

Наталья столкнулась с кучей проблем ввиду того, что в праздничные дни все инстанции не работали. У звезды не было возможности оплатить имеющуюся задолженность, а сумма пени продолжала расти. Штурм даже подумывала отказаться от квартиры в Испании. От такого решения ее отговорила дочь Елена.

Адвокат певицы предложил ей подать в суд, однако Наталья решила разрешить ситуацию мирным путем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 19:00
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