Подписчики обеспокоены худобой моделей Виктории Бекхэм

После новогодних праздников Бекхэм на своей страничке в Facebook показала анонс последней коллекции очков, стоимостью 265 фунтов стерлингов (приблизительно 200 тысяч рублей). А вместо ожидаемых положительных комментариев по случаю нового аксессуара на девушку посыпалось целое море негатива.Поклонники красотки отсчитали модельера за выбор девушек для своей рекламы очков. Большинству из них стало очевидно, что модели чересчур худые, имеют болезненный вид и очень близки к анорексии. А также посоветовали не пользоваться услугами моделей такого телосложения, поскольку Виктория Бекхэм таким способом формирует у молодых девушек ошибочное мнение по поводу стандартов красоты. А в завершении сделали вывод, что настоящая девушка не может так выглядеть.