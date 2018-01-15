Подписчики обеспокоены худобой моделей Виктории Бекхэм
Реклама последней коллекции ее очков подверглась жесткой критике со стороны подписчиков, которые обратили внимание не на аксессуары, а на чересчур худых девушек, которые были на подиуме. Жене знаменитого футболиста дали совет больше кормить своих моделей, так как настоящая женщина не должна быть такой худой.
После новогодних праздников Бекхэм на своей страничке в Facebook показала анонс последней коллекции очков, стоимостью 265 фунтов стерлингов (приблизительно 200 тысяч рублей). А вместо ожидаемых положительных комментариев по случаю нового аксессуара на девушку посыпалось целое море негатива.
Поклонники красотки отсчитали модельера за выбор девушек для своей рекламы очков. Большинству из них стало очевидно, что модели чересчур худые, имеют болезненный вид и очень близки к анорексии. А также посоветовали не пользоваться услугами моделей такого телосложения, поскольку Виктория Бекхэм таким способом формирует у молодых девушек ошибочное мнение по поводу стандартов красоты. А в завершении сделали вывод, что настоящая девушка не может так выглядеть.
После новогодних праздников Бекхэм на своей страничке в Facebook показала анонс последней коллекции очков, стоимостью 265 фунтов стерлингов (приблизительно 200 тысяч рублей). А вместо ожидаемых положительных комментариев по случаю нового аксессуара на девушку посыпалось целое море негатива.
Поклонники красотки отсчитали модельера за выбор девушек для своей рекламы очков. Большинству из них стало очевидно, что модели чересчур худые, имеют болезненный вид и очень близки к анорексии. А также посоветовали не пользоваться услугами моделей такого телосложения, поскольку Виктория Бекхэм таким способом формирует у молодых девушек ошибочное мнение по поводу стандартов красоты. А в завершении сделали вывод, что настоящая девушка не может так выглядеть.