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Ученые из российского ядерного института предложили изготавливать ТВЭЛы из молибдена
Российские ученые из ядерного университета «МИФИ» считают, что изготовление тепловыделяющих элементов из изотопомодифицированного молибдена повысит безопасность ядерных реакторов. В настоящее время ТВЭЛы изготавливают из циркониевого сплава, имеющего ряд преимуществ и ряд недостатков.

С помощью атомной энергетики человечество сегодня способно генерировать огромнейшие объемы электрической и тепловой энергии. Однако использование ядерных реакторов является крайне рискованным делом из-за опасности техногенных и экологических катастроф. Поэтому для работы с реактором используют наиболее оптимальные металлы и сплавы.

Ученые из российского ядерного института предложили изготавливать ТВЭЛы из молибдена


Таковым является циркониевый сплав, из которого изготавливаются тепловыделяющие элементы (внутрь которых помещают урановые «таблетки»). Циркониевый сплав обладает хорошей термической, коррозионной и эрозионной стойкостью, но при этом активно реагирует с водой, что стало причиной аварии на японской АЭС «Фукусима».

Однако использование изотопомодифицированного молибдена способно свести все риски к минимуму. Так, с помощью каскада газовых центрифуг можно изменить природный состав изотопов молибдена, оставив самый тяжелый — Mo-100. Дело в том, что у этого изотопа сечение захвата нейтронов аналогично сечению циркония, но при этом молибден не реагирует с водой.
Наука
Добавил: Tatiana Вчера, 18:30
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