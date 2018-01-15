Ученые из российского ядерного института предложили изготавливать ТВЭЛы из молибдена

С помощью атомной энергетики человечество сегодня способно генерировать огромнейшие объемы электрической и тепловой энергии. Однако использование ядерных реакторов является крайне рискованным делом из-за опасности техногенных и экологических катастроф. Поэтому для работы с реактором используют наиболее оптимальные металлы и сплавы.Таковым является циркониевый сплав, из которого изготавливаются тепловыделяющие элементы (внутрь которых помещают урановые «таблетки»). Циркониевый сплав обладает хорошей термической, коррозионной и эрозионной стойкостью, но при этом активно реагирует с водой, что стало причиной аварии на японской АЭС «Фукусима».Однако использование изотопомодифицированного молибдена способно свести все риски к минимуму. Так, с помощью каскада газовых центрифуг можно изменить природный состав изотопов молибдена, оставив самый тяжелый — Mo-100. Дело в том, что у этого изотопа сечение захвата нейтронов аналогично сечению циркония, но при этом молибден не реагирует с водой.