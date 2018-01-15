АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

После запуска Керченского моста паромная переправа через пролив продолжит работу
Паромная переправа через пролив будет продолжать работать после запуска моста в Керчи. Об этом проинформировал министр транспорта Республики Крым Игорь Захаров.

После запуска Керченского моста паромная переправа через пролив продолжит работу


Чиновник уточнил, что переправа в Керчи продолжит свою непосредственную работу, однако выполнять она будет лишь вспомогательные функции. Он также добавил, что, возможно, из шести действующих пароходов, теперь понадобятся в количестве двух или трех, но свою функцию переправа все же выполнять продолжит, в 2019 и в 2020 году, однозначно.

Ранее сообщалось о решении правительства Крыма о ликвидации ООО «Морская дирекция» - оператора паромной переправы в Керчи. С распоряжением можно ознакомиться на портале совета министров РК. Роль оператора данной переправы на себя возьмет государственное предприятие республики «Крымские морские порты». Согласно планам правительства, весь процесс ликвидации дирекции займет около полугода.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 18:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Андреева в Италии прошла древнеримский
Nintendo Switch получила эмулятор после 10
Toshiba презентовала ноутбук-трансформер Dynabook
Бельгийцы планируют «озеленять» городские парки
Макс Фадеев написал песню «Дыши со мной», будучи
Пентагон тихо готовится к войне на Корейском
Просмотреть все новости