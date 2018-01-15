После запуска Керченского моста паромная переправа через пролив продолжит работу

Чиновник уточнил, что переправа в Керчи продолжит свою непосредственную работу, однако выполнять она будет лишь вспомогательные функции. Он также добавил, что, возможно, из шести действующих пароходов, теперь понадобятся в количестве двух или трех, но свою функцию переправа все же выполнять продолжит, в 2019 и в 2020 году, однозначно.Ранее сообщалось о решении правительства Крыма о ликвидации ООО «Морская дирекция» - оператора паромной переправы в Керчи. С распоряжением можно ознакомиться на портале совета министров РК. Роль оператора данной переправы на себя возьмет государственное предприятие республики «Крымские морские порты». Согласно планам правительства, весь процесс ликвидации дирекции займет около полугода.