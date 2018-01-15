Автомобили Lada Granta, Kalina и Largus оснастили системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Системой «ЭРА-ГЛОНАСС» ранее оснащали только новые модели – Vesta и XRAY. В связи с тем, что с 10 января нынешнего года «АвтоВАЗ» возобновил своё участие в государственных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», то «ЭРА-ГЛОНАСС» будет устанавливаться и на другие модели, так как в программах могут участвовать машины, оснащённые данной системой.Модели Granta, Kalina и Largus с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» теперь получили приставку в названии – Standart/Glonass или Comfort/Glonass. После появления системы «ЭРА-ГЛОНАСС» стоимость автомобилей возросла на 6 000 рублей.Согласно данным «АВТОСТАТА», в 2017 году 45 процентов автомобилей LADA было продано при помощи государственных программ. В общей сложности российские дилеры бренда LADA в минувшем году реализовали 311 588 единиц своих машин, а это на 17 процентов больше, чем годом ранее.