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Власти Москвы пообещали не вводить во дворах платные парковки
Максим Ликсутов, являющийся вице-мэром Москвы, заверил, что в столице России не будет глобального расширения обсуждаемой в Сети зоны платной парковки.

Власти Москвы пообещали не вводить во дворах платные парковки

По словам Ликсутова, автомобилистам не следует в текущем году ожидать нововведений. Уже в конце года начнёт действовать закон, касающийся «организации дорожного движения». Однако он не поменяет жизнь москвичей. По мнению чиновника в столице РФ появятся платные новые парковки. Возможны небольшие точечные зоны расширения, вследствие получения таких просьб от местных жителей и муниципальных депутатов. При этом не будет глобального расширения. Основной объём уже сделан.

Во дворах плату за парковку с москвичей никто не собирается брать. Ликсутов заметил, что он категорически против регулирования со стороны московского правительства дворовой территории. Все полномочия определения, для чего будет использоваться дворовая территория, имеется у самих московских жителей.
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Добавил: tantan61 Вчера, 17:45
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