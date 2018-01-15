Власти Москвы пообещали не вводить во дворах платные парковки

По словам Ликсутова, автомобилистам не следует в текущем году ожидать нововведений. Уже в конце года начнёт действовать закон, касающийся «организации дорожного движения». Однако он не поменяет жизнь москвичей. По мнению чиновника в столице РФ появятся платные новые парковки. Возможны небольшие точечные зоны расширения, вследствие получения таких просьб от местных жителей и муниципальных депутатов. При этом не будет глобального расширения. Основной объём уже сделан.Во дворах плату за парковку с москвичей никто не собирается брать. Ликсутов заметил, что он категорически против регулирования со стороны московского правительства дворовой территории. Все полномочия определения, для чего будет использоваться дворовая территория, имеется у самих московских жителей.