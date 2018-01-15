Эксперты выяснили, где сейчас находится планета Нибиру
Конспирологи заявили о том, что планета Нибиру, несущая смерть всей биологической жизни на Земле, уже находится в пределах границы Солнечной системы. Долгое время сторонники теории заговоров эксплуатируют тему приближения загадочной «Планеты X». Однако кроме угроз вымирания никаких конкретных данных обычно не предоставлялось.
Теперь же, проведя тщательный анализ имеющихся данных, несколько экспертов из разных стран совместно пришли к мнению, что сейчас Нибиру вплотную подошла к границам Солнечной системы и на полной скорости движется к Земле. Косвенными фактами приближения Нибиру, по мнению специалистов, являются участившиеся природные катаклизмы (ураганы и наводнения), а также аномальные изменения климата.
По словам экспертов, с каждым годом количество катаклизмов не только будет увеличиваться, возрастет масштаб природных катастроф. Кроме того, по мере приближения Нибиру и сокращения дистанции между Землей и «Планетой X» небесное тело можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако когда это произойдет, человеческая цивилизация столкнется с угрозой полного исчезновения.
Теперь же, проведя тщательный анализ имеющихся данных, несколько экспертов из разных стран совместно пришли к мнению, что сейчас Нибиру вплотную подошла к границам Солнечной системы и на полной скорости движется к Земле. Косвенными фактами приближения Нибиру, по мнению специалистов, являются участившиеся природные катаклизмы (ураганы и наводнения), а также аномальные изменения климата.
По словам экспертов, с каждым годом количество катаклизмов не только будет увеличиваться, возрастет масштаб природных катастроф. Кроме того, по мере приближения Нибиру и сокращения дистанции между Землей и «Планетой X» небесное тело можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако когда это произойдет, человеческая цивилизация столкнется с угрозой полного исчезновения.
Наука
Добавил: Tatiana Вчера, 17:30