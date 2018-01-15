Эксперты выяснили, где сейчас находится планета Нибиру

Теперь же, проведя тщательный анализ имеющихся данных, несколько экспертов из разных стран совместно пришли к мнению, что сейчас Нибиру вплотную подошла к границам Солнечной системы и на полной скорости движется к Земле. Косвенными фактами приближения Нибиру, по мнению специалистов, являются участившиеся природные катаклизмы (ураганы и наводнения), а также аномальные изменения климата.По словам экспертов, с каждым годом количество катаклизмов не только будет увеличиваться, возрастет масштаб природных катастроф. Кроме того, по мере приближения Нибиру и сокращения дистанции между Землей и «Планетой X» небесное тело можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако когда это произойдет, человеческая цивилизация столкнется с угрозой полного исчезновения.