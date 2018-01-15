Сестра Ким Кардашьян модель Кендалл Дженнер появилась на публике в безвкусном наряде

Наряды Кендалл Дженнер практически всегда были безупречны. Фотомодель имеет эффектную внешность, привлекательную фигуру, и как думали многие еще и идеальный вкус. Но на последнем снимке, сделанном в Лос-Анджелесе в аэропорту, девушка выглядела странно, чем вызвала большое количество гневных комментариев.Одна из самых высоко оплаченных моделей в мире показалась в людном месте в коротких лосинах в обтяжку, в гольфе черного цвета и классической обуви на достаточно высоком каблуке. А завершал задуманный образ очки от солнца и дорожная сумка. Фанаты были очень разочарованы выбором Кендалл.Многие подписчики написали, что такие лосины больше предназначены для спортивных занятий и не сочетаются с обувью на каблуке, а также подметили, что появление в таком виде, да еще и в аэропорту сравнимо с тем, если бы девушка, живущая, в роскошных королевских апартаментах вышла бы в огород в нижнем белье.Популярная красотка смогла удивить всех своим безвкусием, но стоить добавить, что у знаменитостей такое часто можно наблюдать.