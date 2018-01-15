Новый кроссовер Acura RDX рассекретили до официальной премьеры

Новый автомобиль Acura RDX является первой моделью, выполненной в стиле концептов Precision Sports Sedan и Precision Cockpit, которые были представлены в 2016 году. В салоне автомобиля Acura RDX установлена передняя панель и рулевое колесо, как у внедорожника MDX, а также здесь имеется большой дисплей мультимедийного комплекса.Если верить неофициальной информации, то под капотом новинки будет установлен бензиновый турбодвигатель объёмом 2,0 литра мощностью 252 лошадиные силы, а в качестве трансмиссии будет предложена автоматическая коробка передач на 10 диапазонов. В будущем новинку производители намерены оснастить гибридной силовой установкой.Серийная версия кроссовера Acura RDX будет представлена в этом году, но немного позднее. В конце 2018 года новый автомобиль должен появиться на рынке.