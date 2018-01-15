Актриса Меган Фокс продемонстрировала своего младшего сына и маму

Меган Фокс в своем микроблоге Instagram выложила новую семейную публикацию. Весной 2016 года представители СМИ узнали, что звезда беременна. Голливудская актриса за шесть месяцев до этого события хотела развестись с супругом Брайаном Остином Грином.Артистка считала, что у них разные взгляды на жизнь. Меган от своего мужа требовала общую опеку над мальчиками двух и четырёх лет. Однако паре удалось сохранить брак. Пост Фокс в течение трёх дней сумел собрать около 273 тысяч отметок «Мне нравиться» и более 1,5 тысяч комментариев.