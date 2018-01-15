В столице Казани погибли две женщины после пластических операций

В первом случае оперативное вмешательство было связано с изменением объема желудка. Такие операции проводятся пациентам, желающим снизить лишний вес. Во втором случае женщина погибла из-за возникших после анестезии осложнений.Отмечено, что в Росздравнадзор за 2017 год поступило всего около 50 жалоб на услуги косметологов, но при этом пластическая хирургия в Казани популярность не теряет, даже напротив, продолжает расти.Любовь Шайхутдинова отметила, что в Казань приезжают со всей России все чаще. В основном, добавляет заместитель руководителя, в столицу Татарстана едут пациенты столицы и Санкт-Петербурга, поскольку здесь работают высококвалифицированные специалисты, услуги которых стоят дешевле.