В столице Казани погибли две женщины после пластических операций
В прошлом году в столице Казани погибли две женщины после того, как им были проведены пластические операции. Информация об этом поступила от заместителя руководителя Росздравнадзор по РТ Любови Шайхутдиновой в эфире канала ТНВ.
В первом случае оперативное вмешательство было связано с изменением объема желудка. Такие операции проводятся пациентам, желающим снизить лишний вес. Во втором случае женщина погибла из-за возникших после анестезии осложнений.
Отмечено, что в Росздравнадзор за 2017 год поступило всего около 50 жалоб на услуги косметологов, но при этом пластическая хирургия в Казани популярность не теряет, даже напротив, продолжает расти.
Любовь Шайхутдинова отметила, что в Казань приезжают со всей России все чаще. В основном, добавляет заместитель руководителя, в столицу Татарстана едут пациенты столицы и Санкт-Петербурга, поскольку здесь работают высококвалифицированные специалисты, услуги которых стоят дешевле.
В первом случае оперативное вмешательство было связано с изменением объема желудка. Такие операции проводятся пациентам, желающим снизить лишний вес. Во втором случае женщина погибла из-за возникших после анестезии осложнений.
Отмечено, что в Росздравнадзор за 2017 год поступило всего около 50 жалоб на услуги косметологов, но при этом пластическая хирургия в Казани популярность не теряет, даже напротив, продолжает расти.
Любовь Шайхутдинова отметила, что в Казань приезжают со всей России все чаще. В основном, добавляет заместитель руководителя, в столицу Татарстана едут пациенты столицы и Санкт-Петербурга, поскольку здесь работают высококвалифицированные специалисты, услуги которых стоят дешевле.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:16