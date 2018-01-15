Надежда Михалкова показала дочку красавицу

Поклонники Надежды детально рассматривают портрет Нины. Фанаты пытаются понять, на кого из родителей похожа девочка. Большинство считает, что дочка Михалковой и Резо Гигинеишвили растет точной копией своего папы.Осенью прошедшего года супруги развелись. Они не стали рассказывать общественности о причинах расставания и из-за этого появилось большое количество сплетен. Одни говорят, что пара разбежалась из-за конкуренции в профессиональной сфере. Другие же предполагают, что у Резо имеются отношения на стороне.