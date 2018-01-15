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Надежда Михалкова показала дочку красавицу
Надежда Михалкова вчера вечером обнародовала в Сети редкое фото. На нем запечатлена дочка актрисы по имени Нина, которую актриса впервые показала.

Надежда Михалкова показала дочку красавицу

Поклонники Надежды детально рассматривают портрет Нины. Фанаты пытаются понять, на кого из родителей похожа девочка. Большинство считает, что дочка Михалковой и Резо Гигинеишвили растет точной копией своего папы.

Осенью прошедшего года супруги развелись. Они не стали рассказывать общественности о причинах расставания и из-за этого появилось большое количество сплетен. Одни говорят, что пара разбежалась из-за конкуренции в профессиональной сфере. Другие же предполагают, что у Резо имеются отношения на стороне.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 16:30
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