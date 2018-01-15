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Николай Басков стал одним из представителей Владимира Путина на предстоящих выборах
ЦИК утверждён список представителей российского В.В. Путина, который примет участие как самовыдвиженец на выборах текущего года. Одним из представителей Путина является Николай Басков.

Николай Басков стал одним из представителей Владимира Путина на предстоящих выборах

Центризбирком одобрены кандидатуры доверенных лиц Путина в количестве 259 человек. Они представят его интересы и будут агитировать население РФ голосовать за действующего президента. Одним из известных представителей Путина является Николай Басков. Артист в интервью отметил, что нестабильная ситуация в мире для него стала решающим фактором непосредственно в поддержке главы государства. Певец отметил, что он желает жить лучше, чтобы государство отвечало в любом случае перед своими гражданами. Вследствие этого он принял решение поддержать на предстоящих выборах кандидатуру Путина.

Согласно информации «Политэксперт», Басков надеется, что российское население поддержит его выбор, голосуя за действующего главу государства.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:55
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