Концерт в память о Владимире Высоцком пройдет в драматическом театре

Начало мероприятия "Прерванный полет" начнется в три часа в Воронежской библиотеке имени Никитина на четвертом этаже. Вход бесплатный. На сцене встретятся такие артисты как Галина Гунькина, Владимир Попов, Александр Иваньшин, Александр Сметанкин и многие другие. В течение концерта планируется показ видеоролика о жизни и творчестве Владимира Высоцкого. А местная литераторша Валентина Михайлова произнесет собственно сочиненные стихи, которые посвятила барду. Леонид Шумов – местный коллекционер расскажет зрителям не достаточно известные события из жизни Владимира Высоцкого.Еще одно мероприятие, поэтому же поводу пройдет 25 января в Забайкалье, которое будет проходить в краевом драматическом театре. Вечера такого формата всегда пользуются большой известностью. Такие концерты часто посещает молодое поколение, которое уважает и интересуется творчеством барда. Выступят на концерте самые достойные исполнители, а желающих в нем участвовать очень много.Легендарный музыкант появился на свет 25 января в 1938 году. За свою жизнь ему удалось сыграть более двадцати ролей в театре и тридцати в кино. Ему принадлежит свыше 850 художественных произведений. А его песни звучат во многих известных и всеми любимых фильмах.