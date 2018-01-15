Byton представил концепт премиально электрического кроссовера

Byton является концептом электрического кроссовера будущего. Авто не имеет зеркал. На передней панели располагается 50-дюймовый дисплей, при помощи которого осуществляется всё управление авто. Внедорожник построят в двух версиях. Улучшенная версия имеет полный привод. Авто оборудуют большой батареей на 95 кВт/ч, позволяя авто проехать 520 км. Более дешевая вариация с задним приводом имеет запас хода на 400 км. Авто будет иметь батарею на 71 кВт/ч.Подзарядка машины до 80 процентов займёт до 30 мин. Кроссовер должен стать первым доступным премиальным электромобилем в мире, удовлетворяющим все потребности современной семьи. Дешёвая версия оценивается в $45 000. На рынок КНР авто выйдет в конце будущего года.