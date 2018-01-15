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Анжелика Варум поздравила супруга с 20-летием отношений
Анжелика Варум в рамках Instagtam поздравила своего мужа Леонида Агутина с двадцатилетием отношений.

Анжелика Варум поздравила супруга с 20-летием отношений

Анжелика Варум в своем микроблоге Instagtam поздравила Леонида Агутина с двадцатилетием отношений. В 1998 году между артистами пробежала искра, что и послужило началом длительных отношений. Пятнадцатого января звездные супруги отмечают двадцатилетний юбилей. Варум в рамках Instagtam в честь их праздника продемонстрировала поклонникам новую публикацию. Данное фото выполнено в черно-белых тонах.

На снимке пара с улыбкой смотрит в объектив камеры, заряжая положительной энергетикой и теплом фолловеров. Варум под снимком написала, что её переполняют чувства, так как в пятьдесят лет любимый муж называет её «моя девочка». Фолловеры поздравили звёздную пару с двадцатилетним юбилеем и пожелали певцам до конца своих дней быть любимыми и уважать друг друга. Фото артистки за четыре часа собрало более 75 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:45
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