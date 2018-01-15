Администрация президента: После выборов в марте будет введена новая бюджетная политика

В администрации президента сообщили, что с марта месяца предполагаются изменения в финансовой политике государства по поручению президента страны. Изменения будут заключаться в увеличении финансирования медицины, образования и инфраструктурных преобразований.Еще год назад это предлагал сделать Алексей Кудрин, глава ЦСР, утверждая, что это остановит падение экономики и даже даст прирост почти в 1%. За такие изменения выступают: Эльвира Набиуллина (председатель ЦБ), Андрей Белоусов (помощник Владимира Путина). Предполагается, что это увеличение составит до 0,8% от ВВП через через 5 лет. Расходы на армию и силовые ведомства будут расти в прежнем темпе, чтобы укрепить безопасность страны.