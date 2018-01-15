Mahindra e-20 возглавила ТОП малоизвестных бюджетных электрокаров

Стоимость индийского авто начинается от $2700 (157 000 руб). Mahindra e-20 разгоняется до 80 км/час. Одной зарядки авто хватает на 100 км пути. Мотор генерирует 25 л.с. Длина авто - 3,2 м, а масса - 830 кг.На второй позиции оказалась китайская версия E-Car GD04B за 440 000 руб. Авто оснащено электродвигателем на 6,5 л.с. Одного заряда батареи хватает на 150 км пути. Максимальная скорость достигает 50 км/час.На третьем месте оказался трансформер e-Trike. Авто расценивается в 590 000 руб. Максимальная скорость достигает 90 км/час. Запас хода составляет 140 км.Четвёртая позиция досталась Renault Twizy за 799 000 руб. Транспортное средство является электрическим скутером.На пятом месте оказался EcoTruck за $17 000. Максимальная скорость грузовика достигает 40-50 км/час. Запас хода составляет 65 км.