Дмитрий Медведев вручит премии правительства представителям СМИ России
Глава исполнительного органа власти Дмитрий Медведев сегодня вручит премии представителям средств массовой информации. Это событие подведет итоги работы СМИ за 2017 год. Среди награжденных будут как отдельные авторы, так и коллективы.
Наталья Тимакова, пресс-секретарь Медведева сообщила, что одна из премий, а их всего десяить, присуждается по инициативе председателя. На этот раз ее получат родственники Даниила Дондурея, (посмертно; главреда журнала "Искусство кино") "За продвижение гуманистических ценностей".По итогам года вручают премии не только отечественным представителям СМИ, но и зарубежным. Однако на этогт раз такой кандидатуры в списке лауреатов не оказалось.
В 2017 году лауреатами станут: 4 журналиста и 5 редакций изданий. Они получат по 1 млн рублей. Среди них: Николай Дроздов ("В мире животных"; Маргарита Лянге (возглавляет "Гильдию межэтнической журналистики"); Игорь Свинаренко "; Николай Картозия (глава "Телекомпания Пятница"). Среди редакций:"1й канал" (руководитель Константин Эрнст,): ТВК - 6 канал "из г. Красноярска; АО "Коммерсантъ"; "Редакционно-издательский дом "ПостНаука"; АНО "Информационный портал "Такие дела". Все они, как отмечают специалисты в области медиа, являются истинными патриотами и лояльными к существующей власти, потому их поддержка и декларируется правительством.
Наталья Тимакова, пресс-секретарь Медведева сообщила, что одна из премий, а их всего десяить, присуждается по инициативе председателя. На этот раз ее получат родственники Даниила Дондурея, (посмертно; главреда журнала "Искусство кино") "За продвижение гуманистических ценностей".По итогам года вручают премии не только отечественным представителям СМИ, но и зарубежным. Однако на этогт раз такой кандидатуры в списке лауреатов не оказалось.
В 2017 году лауреатами станут: 4 журналиста и 5 редакций изданий. Они получат по 1 млн рублей. Среди них: Николай Дроздов ("В мире животных"; Маргарита Лянге (возглавляет "Гильдию межэтнической журналистики"); Игорь Свинаренко "; Николай Картозия (глава "Телекомпания Пятница"). Среди редакций:"1й канал" (руководитель Константин Эрнст,): ТВК - 6 канал "из г. Красноярска; АО "Коммерсантъ"; "Редакционно-издательский дом "ПостНаука"; АНО "Информационный портал "Такие дела". Все они, как отмечают специалисты в области медиа, являются истинными патриотами и лояльными к существующей власти, потому их поддержка и декларируется правительством.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 10:25