Дмитрий Медведев вручит премии правительства представителям СМИ России

Наталья Тимакова, пресс-секретарь Медведева сообщила, что одна из премий, а их всего десяить, присуждается по инициативе председателя. На этот раз ее получат родственники Даниила Дондурея, (посмертно; главреда журнала "Искусство кино") "За продвижение гуманистических ценностей".По итогам года вручают премии не только отечественным представителям СМИ, но и зарубежным. Однако на этогт раз такой кандидатуры в списке лауреатов не оказалось.В 2017 году лауреатами станут: 4 журналиста и 5 редакций изданий. Они получат по 1 млн рублей. Среди них: Николай Дроздов ("В мире животных"; Маргарита Лянге (возглавляет "Гильдию межэтнической журналистики"); Игорь Свинаренко "; Николай Картозия (глава "Телекомпания Пятница"). Среди редакций:"1й канал" (руководитель Константин Эрнст,): ТВК - 6 канал "из г. Красноярска; АО "Коммерсантъ"; "Редакционно-издательский дом "ПостНаука"; АНО "Информационный портал "Такие дела". Все они, как отмечают специалисты в области медиа, являются истинными патриотами и лояльными к существующей власти, потому их поддержка и декларируется правительством.