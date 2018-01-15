Volkswagen представил седан Jetta нового поколения

Авто стало больше, просторнее, получило новую электронику. Габариты машины подросли в сравнении с предшественником: в длину +43 мм (4 702 мм), в высоту +6 мм (1 459 мм), в ширину +21 мм (1 799 мм). Новый Jetta спереди повторяет облик версии VW Arteon. Сзади авто схоже с седаном VW Polo 2019 модельного года. Сильно изменили интерьер Jetta. В салоне имеется цифровая приборная панель, сенсорный большой экран мультимедийной системы, новое рулевое колесо.Авто оснастили полностью адаптивным дальним светом, светодиодной оптикой, аудиосистемой Beats, адаптивным круиз-контролем (функция предотвращения столкновений). Сиденья переднего пассажира и водителя оснащаются вентиляцией и подогревом. Авто имеет систему мониторинга полосы движения, систему автоматической парковки. Продавать модель начнут во 2 квартале 2018 года.