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В 2017 году банки заработали 854 млрд рублей на комиссии с финансовых операций населения
Санкции против финансовой системы России вынудили банки совершенствовать свой финансовый инструментарий в поисках прибыли. Наиболее успешным из них стало увеличение комиссии за операции между юридическими и физлицами. По данным Центробанка доходы от такой деятельности увеличились почти на 1 трлн рублей за прошедший год.

Банковская система России постепенно выходит на докризисные показатели. По сравнению с 2016 годом, комиссионные показатели (за 9 месяцев) увеличились на 17,9% (+855 млрд рублей). Однако они все еще существенно ниже уровня 2013 года из-за отсутствия поступлений валюты из-за рубежа от крупных инвесторов из Европы из-за санкций.

В настоящее время финансовые организации перестраивают бизнес в поисках источников роста прибыли, увеличивая свои комиссионные за: обслуживание карт; с платежей с карт на карты; взятие кредитов и другие. Однако и эти меры не оздоровили банковскую систему даже в условиях жесткой монетарной политики Центробанка, когда более полусотни финансовых учреждений были закрыты.

В 2017 году банки заработали 854 млрд рублей на комиссии с финансовых операций населения
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:35
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