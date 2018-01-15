В 2017 году банки заработали 854 млрд рублей на комиссии с финансовых операций населения

Банковская система России постепенно выходит на докризисные показатели. По сравнению с 2016 годом, комиссионные показатели (за 9 месяцев) увеличились на 17,9% (+855 млрд рублей). Однако они все еще существенно ниже уровня 2013 года из-за отсутствия поступлений валюты из-за рубежа от крупных инвесторов из Европы из-за санкций.В настоящее время финансовые организации перестраивают бизнес в поисках источников роста прибыли, увеличивая свои комиссионные за: обслуживание карт; с платежей с карт на карты; взятие кредитов и другие. Однако и эти меры не оздоровили банковскую систему даже в условиях жесткой монетарной политики Центробанка, когда более полусотни финансовых учреждений были закрыты.