Представлен новый гоночный болид Focus RS BTCC 2018

Отмечается, что новый экстремальный болид Ford Focus RS BTCC создавался специально для команды Motorbase Performance. Внешний дизайн автомобиля отличается огромным задним спойлером и ярко-жёлтой гоночной ливреей.В интервью с журналистами Дэвид Бартрам – глава команды Motorbase рассказал о том, что он является давним фанатом компании Ford. Также он считает, что суббренд RS идеально подходит для гонок. Также гонщик отметил хищный дизайн нового болида.Наряду с новыми бамперами и спойлерами у нового гоночного болида Ford Focus RS BTCC появились модернизированные тормоза, защитная конструкция и специально настроенное шасси для трековых заездов.