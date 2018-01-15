Представлен новый гоночный болид Focus RS BTCC 2018
Разработчики представили новую гоночную машину Ford Focus RS BTCC, которая примет участие в соревнованиях British Touring Car Championship. Над созданием болида Ford Focus RS BTCC работали американские и британские специалисты.
Отмечается, что новый экстремальный болид Ford Focus RS BTCC создавался специально для команды Motorbase Performance. Внешний дизайн автомобиля отличается огромным задним спойлером и ярко-жёлтой гоночной ливреей.
В интервью с журналистами Дэвид Бартрам – глава команды Motorbase рассказал о том, что он является давним фанатом компании Ford. Также он считает, что суббренд RS идеально подходит для гонок. Также гонщик отметил хищный дизайн нового болида.
Наряду с новыми бамперами и спойлерами у нового гоночного болида Ford Focus RS BTCC появились модернизированные тормоза, защитная конструкция и специально настроенное шасси для трековых заездов.
Отмечается, что новый экстремальный болид Ford Focus RS BTCC создавался специально для команды Motorbase Performance. Внешний дизайн автомобиля отличается огромным задним спойлером и ярко-жёлтой гоночной ливреей.
В интервью с журналистами Дэвид Бартрам – глава команды Motorbase рассказал о том, что он является давним фанатом компании Ford. Также он считает, что суббренд RS идеально подходит для гонок. Также гонщик отметил хищный дизайн нового болида.
Наряду с новыми бамперами и спойлерами у нового гоночного болида Ford Focus RS BTCC появились модернизированные тормоза, защитная конструкция и специально настроенное шасси для трековых заездов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:40