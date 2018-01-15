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Представлен новый гоночный болид Focus RS BTCC 2018
Разработчики представили новую гоночную машину Ford Focus RS BTCC, которая примет участие в соревнованиях British Touring Car Championship. Над созданием болида Ford Focus RS BTCC работали американские и британские специалисты.

Представлен новый гоночный болид Focus RS BTCC 2018


Отмечается, что новый экстремальный болид Ford Focus RS BTCC создавался специально для команды Motorbase Performance. Внешний дизайн автомобиля отличается огромным задним спойлером и ярко-жёлтой гоночной ливреей.

В интервью с журналистами Дэвид Бартрам – глава команды Motorbase рассказал о том, что он является давним фанатом компании Ford. Также он считает, что суббренд RS идеально подходит для гонок. Также гонщик отметил хищный дизайн нового болида.

Наряду с новыми бамперами и спойлерами у нового гоночного болида Ford Focus RS BTCC появились модернизированные тормоза, защитная конструкция и специально настроенное шасси для трековых заездов.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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