АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Renault выпустит новый бюджетный кроссовер
Компания Renault планирует выпустить новый бюджетный компактный кроссовер. Такое решение руководство бренда приняло после того, как Renault Kwid на индийском авторынке завоевал обширную популярность.

Renault выпустит новый бюджетный кроссовер


По информации инсайдеров, новый кроссовер первую очередь будет ориентирован на быстрорастущий индийский рынок. Компания Renault планирует вложить в создание нового автомобиля примерно 400 миллионов долларов.

Бюджетный кроссовер от Renault разработчики намерены построить на преобразованной производственной платформе CMF-A, позаимствованной у популярной модели Renault Kwid. Предполагается, что массовое производство нового компактного автомобиля будет запущено к 2019 году.

Официальная презентация нового кроссовера для индийского рынка ожидается в феврале текущего года на автосалоне в Индии.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Элина Камирен не сможет отправиться в США с
У избитой любовницы Мела Гибсона нашли опухоль
Администрация президента: После выборов в марте
Renault выпустит новый бюджетный кроссовер
Стало известно о дате выхода третьей части
В столице Казани погибли две женщины после
Просмотреть все новости