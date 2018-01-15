Renault выпустит новый бюджетный кроссовер
Компания Renault планирует выпустить новый бюджетный компактный кроссовер. Такое решение руководство бренда приняло после того, как Renault Kwid на индийском авторынке завоевал обширную популярность.
По информации инсайдеров, новый кроссовер первую очередь будет ориентирован на быстрорастущий индийский рынок. Компания Renault планирует вложить в создание нового автомобиля примерно 400 миллионов долларов.
Бюджетный кроссовер от Renault разработчики намерены построить на преобразованной производственной платформе CMF-A, позаимствованной у популярной модели Renault Kwid. Предполагается, что массовое производство нового компактного автомобиля будет запущено к 2019 году.
Официальная презентация нового кроссовера для индийского рынка ожидается в феврале текущего года на автосалоне в Индии.
По информации инсайдеров, новый кроссовер первую очередь будет ориентирован на быстрорастущий индийский рынок. Компания Renault планирует вложить в создание нового автомобиля примерно 400 миллионов долларов.
Бюджетный кроссовер от Renault разработчики намерены построить на преобразованной производственной платформе CMF-A, позаимствованной у популярной модели Renault Kwid. Предполагается, что массовое производство нового компактного автомобиля будет запущено к 2019 году.
Официальная презентация нового кроссовера для индийского рынка ожидается в феврале текущего года на автосалоне в Индии.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:30