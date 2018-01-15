Renault выпустит новый бюджетный кроссовер

По информации инсайдеров, новый кроссовер первую очередь будет ориентирован на быстрорастущий индийский рынок. Компания Renault планирует вложить в создание нового автомобиля примерно 400 миллионов долларов.Бюджетный кроссовер от Renault разработчики намерены построить на преобразованной производственной платформе CMF-A, позаимствованной у популярной модели Renault Kwid. Предполагается, что массовое производство нового компактного автомобиля будет запущено к 2019 году.Официальная презентация нового кроссовера для индийского рынка ожидается в феврале текущего года на автосалоне в Индии.