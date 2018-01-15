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В Сети появились детали дизайна HTC U11
В Сети были опубликованы фото нового смартфона HTC U11. Таким образом, дизайн будущей новинки был рассекречен специалистами по производству мобильных чехлов.

В Сети появились детали дизайна HTC U11


В Интернете помимо внешнего вида HTC U11 также появились фотографии аксессуаров, которые предназначены именно для этой модели смартфона. Специалисты уже просмотрели снимки мобильного девайса и сообщают, что новинка выйдет с большим безрамочным дисплеем. Также пользователи смогут найти в смартфоне четыре камеры.

Дактилоскопический сканер устройства разработчики разместили под клавишей на передней панели. И фронтальная и основная камеры выполнены по сдвоенной технологии.

Как бы там ни было, несмотря на то, что в Сети уже есть подробности дизайна новинки, точной даты выхода пока еще никто не раскрывал. Скорее всего, что о цене и выходе модели на рынок производители расскажут на официальной премьере.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:10
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