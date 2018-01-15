В России упали цены на iPhone SE

Флагман имеет 4-дюймовый дисплей. Внутри работает процессор фирменный процессор Apple A9, который дополнен двумя гигабайтами оперативной памяти. Также присутствует основная 12-мегапиксельная и фронтальная 1,2-мегапиксельная камеры. За автономность отвечает батарея на 1624 мАч. Пользователь может рассчитывать на модемы NFC, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE и A-GPS. Объем памяти накопителя составляет 32 Гб.Стоит отметить, что на территории России есть такие магазины, которые предоставляют продукт неофициально, поэтому такие устройства могут быть несовместимы с российской 4G-сетью. Тем не менее, каждый покупатель может рассчитывать на годовую гарантию при покупке. Интересно, что ценник в 17,8 тысячи рублей является для iPhone SE самым низким за все время продаж в России.