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В России упали цены на iPhone SE
На территории России упали цены на смартфон iPhone SE. Так стоимость телефона составляет теперь не 35000, а 17800 рублей.

В России упали цены на iPhone SE


Флагман имеет 4-дюймовый дисплей. Внутри работает процессор фирменный процессор Apple A9, который дополнен двумя гигабайтами оперативной памяти. Также присутствует основная 12-мегапиксельная и фронтальная 1,2-мегапиксельная камеры. За автономность отвечает батарея на 1624 мАч. Пользователь может рассчитывать на модемы NFC, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE и A-GPS. Объем памяти накопителя составляет 32 Гб.

Стоит отметить, что на территории России есть такие магазины, которые предоставляют продукт неофициально, поэтому такие устройства могут быть несовместимы с российской 4G-сетью. Тем не менее, каждый покупатель может рассчитывать на годовую гарантию при покупке. Интересно, что ценник в 17,8 тысячи рублей является для iPhone SE самым низким за все время продаж в России.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
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