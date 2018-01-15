Nissan в январе предлагает россиянам новые кредитные условия при покупке автомобилей

На территории России во всех салонах Nissan до конца января появится возможность воспользоваться особыми кредитами. Россиянам предлагают приобрести автомобили японского бренда по программе Nissan Finance.



В рамках программы Nissan Finance россияне смогут воспользоваться кредитом «Простые числа», по которому предлагается приобрести автомобили Nissan Terrano, Murano и Almera под 7 процентов годовых, срок кредита 3 года. Также на этот же срок можно взять в кредит автомобили Nissan Qashqai и X-Trail, но под 8 процентов годовых.



К тому же на указанные модели действует акция «Простые правила», по которой россияне получают на каждый автомобиль минимальный ежемесячный платёж. В частности, Nissan Almera можно будет приобрести за 4 000 рублей в месяц, за модель Terrano нужно будет платить 5 000 рублей в месяц, за Juke – 7 000 рублей, за X-Trail – 9 000 рублей, а за Murano – 12 500 рублей.



Кроме того в России в январе действуют программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», участники которых получают дополнительную скидку на покупку автомобилей Nissan.