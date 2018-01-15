Роспотребнадзор составил список фальсификационных продуктов

Роспотребнадзор в период новогодних праздников давал информацию обратившимся людям касательно того, каким качеством обладает тот или иной продукт питания, при этом марка тоже бралась к вниманию. Специалисты дали советы и по поводу того, какие детали на упаковке следует контролировать перед покупкой продовольственного товара.В первую очередь эксперты считают, что необходимо обращать внимание на этикетку и перечень компонентов, которые указываются на ней. Также важно узнать дату изготовления и знака обращения товара на рынке России.На официальном сайте Роспотребнадзора был опубликован список производителей, которые занимаются фальсификацией своих продуктов питания. С ним каждый желающий потребитель может ознакомиться.