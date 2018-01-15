Роспотребнадзор составил список фальсификационных продуктов
Московское отделение Роспотребнадзора сегодня заканчивает консультирование местного населения касательно качества того или иного продукта питания. Также представители московского ведомства составили список предприятий, которые изготовляют поддельные продукты.
Роспотребнадзор в период новогодних праздников давал информацию обратившимся людям касательно того, каким качеством обладает тот или иной продукт питания, при этом марка тоже бралась к вниманию. Специалисты дали советы и по поводу того, какие детали на упаковке следует контролировать перед покупкой продовольственного товара.
В первую очередь эксперты считают, что необходимо обращать внимание на этикетку и перечень компонентов, которые указываются на ней. Также важно узнать дату изготовления и знака обращения товара на рынке России.
На официальном сайте Роспотребнадзора был опубликован список производителей, которые занимаются фальсификацией своих продуктов питания. С ним каждый желающий потребитель может ознакомиться.
Роспотребнадзор в период новогодних праздников давал информацию обратившимся людям касательно того, каким качеством обладает тот или иной продукт питания, при этом марка тоже бралась к вниманию. Специалисты дали советы и по поводу того, какие детали на упаковке следует контролировать перед покупкой продовольственного товара.
В первую очередь эксперты считают, что необходимо обращать внимание на этикетку и перечень компонентов, которые указываются на ней. Также важно узнать дату изготовления и знака обращения товара на рынке России.
На официальном сайте Роспотребнадзора был опубликован список производителей, которые занимаются фальсификацией своих продуктов питания. С ним каждый желающий потребитель может ознакомиться.
Общество / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30