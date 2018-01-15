Глобальное потепление: Ученые дают еще 25 лет на изменение образа жизни человека
В научном издании Science Advances появилась статья ученых, которые сегодня бьют тревогу касательно возможных последствий глобального потепления. Так уже через пару десятков лет миллионы человеческих жизней могут оказаться под угрозой.
Исследователи считают, что повышение температура воздуха приведет к сильным штормам в морях и океанах, а также к сильным дождям. Под угрозой окажутся миллионы жителей Африки, Китая, Индии, Пакистана, Индонезии, Европы, а также Центральной и Северной Америки. Таким образом, ученые призывают к принятию мер уже сегодня.
В случае отказа от каких-либо действий специалисты прогнозируют, что потенциальное количество человеческих жертв будет измеряться десятками или сотнями миллионов. Особенно это касается Китая, США и Канады.
Один из авторов научной работы Андерс Леверманн считает, что у людей есть еще около 25 лет до того момента, когда последствия от глобального потепления станут необратимыми.
Исследователи считают, что повышение температура воздуха приведет к сильным штормам в морях и океанах, а также к сильным дождям. Под угрозой окажутся миллионы жителей Африки, Китая, Индии, Пакистана, Индонезии, Европы, а также Центральной и Северной Америки. Таким образом, ученые призывают к принятию мер уже сегодня.
В случае отказа от каких-либо действий специалисты прогнозируют, что потенциальное количество человеческих жертв будет измеряться десятками или сотнями миллионов. Особенно это касается Китая, США и Канады.
Один из авторов научной работы Андерс Леверманн считает, что у людей есть еще около 25 лет до того момента, когда последствия от глобального потепления станут необратимыми.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:40