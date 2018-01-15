Глобальное потепление: Ученые дают еще 25 лет на изменение образа жизни человека

Исследователи считают, что повышение температура воздуха приведет к сильным штормам в морях и океанах, а также к сильным дождям. Под угрозой окажутся миллионы жителей Африки, Китая, Индии, Пакистана, Индонезии, Европы, а также Центральной и Северной Америки. Таким образом, ученые призывают к принятию мер уже сегодня.В случае отказа от каких-либо действий специалисты прогнозируют, что потенциальное количество человеческих жертв будет измеряться десятками или сотнями миллионов. Особенно это касается Китая, США и Канады.Один из авторов научной работы Андерс Леверманн считает, что у людей есть еще около 25 лет до того момента, когда последствия от глобального потепления станут необратимыми.