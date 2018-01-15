Китайский лимузин Hongqi L5 получил спецверсию Limited Edition

Лимузин Hongqi L5 Limited Edition продемонстрировали в Пекине, однако на презентации были представлены только фотографии автомобиля. Лимузин данной модели ранее использовали для передвижения члены правительства Китая.Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель V12 ёмкостью 6,0 литров производительностью 402 лошадиные силы. Также в моторную гамму лимузина Hongqi L5 входит силовой агрегат V8 объёмом 4,0 литра мощностью 375 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает автоматическая коробка передач на 6 ступеней. О динамических характеристиках ничего не сообщается.Лимузин Hongqi L5 Limited Edition выйдет лимитированной партией в количестве не более 100 экземпляров. Стоимость автомобиля превысит 900 000 американских долларов. Наряду с лимузином китайская компания планирует выпустить новую модель.