АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

«Кровянка» спасла от смерти британского мясника
Батон кровяной колбасы спас британского мясника от смерти.
«Кровянка» спасла от смерти британского мясника


В Британии, в графстве Девон мясник оказался заперт в холодильной камере собственной лавки, но благодаря батону кровяной колбасы (оригинальное название Black Pudding) смог выбраться из нее.

От ветра дверь морозильника закрылась, и замок-кнопка начал замерзать. Со слов 70-летнего Криса Маккейба, если бы температура камере достигла отметки 20 градусов ниже нуля, то он заледенел бы примерно за полчаса.

К несчастью мясника в помещении не оказалось никаких тяжелых металлических предметов. Но к радости мужчины рядом с ним оказался последний батон колбасы весом полтора килограмма – вот именно ним мужчина и расколол лед вокруг замка и смог выбраться из морозилки наружу.

Криса Маккейба рассказал: «Колбаса, без сомнения, спасла мою жизнь. Даже если бы я начал ломиться наружу, то никто бы этого не услышал, потому что холодильная камера находится на заднем дворе».
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У избитой любовницы Мела Гибсона нашли опухоль
Администрация президента: После выборов в марте
Renault выпустит новый бюджетный кроссовер
Стало известно о дате выхода третьей части
В столице Казани погибли две женщины после
В сеть попали видеокадры из пермской школы, в
Просмотреть все новости