«Кровянка» спасла от смерти британского мясника

В Британии, в графстве Девон мясник оказался заперт в холодильной камере собственной лавки, но благодаря батону кровяной колбасы (оригинальное название Black Pudding) смог выбраться из нее.От ветра дверь морозильника закрылась, и замок-кнопка начал замерзать. Со слов 70-летнего Криса Маккейба, если бы температура камере достигла отметки 20 градусов ниже нуля, то он заледенел бы примерно за полчаса.К несчастью мясника в помещении не оказалось никаких тяжелых металлических предметов. Но к радости мужчины рядом с ним оказался последний батон колбасы весом полтора килограмма – вот именно ним мужчина и расколол лед вокруг замка и смог выбраться из морозилки наружу.Криса Маккейба рассказал: «Колбаса, без сомнения, спасла мою жизнь. Даже если бы я начал ломиться наружу, то никто бы этого не услышал, потому что холодильная камера находится на заднем дворе».