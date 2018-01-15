Нацполиция Украины выступила за создание открытого реестра педофилов

Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Национальной полиции Украины заявил о том, что в стране необходимо создание открытого реестра педофилов. Высказывание об этом он написал в своем аккаунте Facebook.Аброськин заявил, что «эти извращенцы» уничтожают будущее нашей страны, а, согласно действующему законодательству, ответственность за их действия настолько гуманная, что позволяет делать им это снова.Он добавил, что на очереди внесение изменений, касающиеся усиления ответственности за половые преступления, направленные против малолетних, и внедрение открытого реестра педофилов.