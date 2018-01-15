Группа «Ленинград» выступила с концертом на Бали
14 января вечером на Бали группа «Ленинград» выступила с концертом, отметив накануне свой 21-й День рождения.
Не являются для Бали редкостью своеобразные «русские сезоны». Несколько лет подряд на остров приезжают звезды российского шоу-бизнеса. На этот раз на Бали с концертом побывала группа «Ленинград».
Сергея Шнурова собралось послушать огромное количество народа, тем более, что вход на концерт был абсолютно бесплатным. Чтобы лучше увидеть выступление, некоторые зрители взбирались на ограждения.
В Сети фолловеры оставляют много комментариев о том, что концерт «Ленинграда» прошел «на ура» - земля просто «плавилась».
Несмотря на то, что концерт начинался в 30-градусную жару, а заканчивался под проливным дождем, погода не смогла испортить настроение любителям музыки.
Поклонники группы «Ленинград» хором пели и зажигательно танцевали под знакомые русские песни вдали от родины. Шоу завершилось красочным фейерверком.
Не являются для Бали редкостью своеобразные «русские сезоны». Несколько лет подряд на остров приезжают звезды российского шоу-бизнеса. На этот раз на Бали с концертом побывала группа «Ленинград».
Сергея Шнурова собралось послушать огромное количество народа, тем более, что вход на концерт был абсолютно бесплатным. Чтобы лучше увидеть выступление, некоторые зрители взбирались на ограждения.
В Сети фолловеры оставляют много комментариев о том, что концерт «Ленинграда» прошел «на ура» - земля просто «плавилась».
Несмотря на то, что концерт начинался в 30-градусную жару, а заканчивался под проливным дождем, погода не смогла испортить настроение любителям музыки.
Поклонники группы «Ленинград» хором пели и зажигательно танцевали под знакомые русские песни вдали от родины. Шоу завершилось красочным фейерверком.