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Группа «Ленинград» выступила с концертом на Бали
14 января вечером на Бали группа «Ленинград» выступила с концертом, отметив накануне свой 21-й День рождения.
Группа «Ленинград» выступила с концертом на Бали


Не являются для Бали редкостью своеобразные «русские сезоны». Несколько лет подряд на остров приезжают звезды российского шоу-бизнеса. На этот раз на Бали с концертом побывала группа «Ленинград».

Сергея Шнурова собралось послушать огромное количество народа, тем более, что вход на концерт был абсолютно бесплатным. Чтобы лучше увидеть выступление, некоторые зрители взбирались на ограждения.

В Сети фолловеры оставляют много комментариев о том, что концерт «Ленинграда» прошел «на ура» - земля просто «плавилась».
Несмотря на то, что концерт начинался в 30-градусную жару, а заканчивался под проливным дождем, погода не смогла испортить настроение любителям музыки.

Поклонники группы «Ленинград» хором пели и зажигательно танцевали под знакомые русские песни вдали от родины. Шоу завершилось красочным фейерверком.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:30
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