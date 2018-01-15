Группа «Ленинград» выступила с концертом на Бали

Не являются для Бали редкостью своеобразные «русские сезоны». Несколько лет подряд на остров приезжают звезды российского шоу-бизнеса. На этот раз на Бали с концертом побывала группа «Ленинград».Сергея Шнурова собралось послушать огромное количество народа, тем более, что вход на концерт был абсолютно бесплатным. Чтобы лучше увидеть выступление, некоторые зрители взбирались на ограждения.В Сети фолловеры оставляют много комментариев о том, что концерт «Ленинграда» прошел «на ура» - земля просто «плавилась».Несмотря на то, что концерт начинался в 30-градусную жару, а заканчивался под проливным дождем, погода не смогла испортить настроение любителям музыки.Поклонники группы «Ленинград» хором пели и зажигательно танцевали под знакомые русские песни вдали от родины. Шоу завершилось красочным фейерверком.