Boeing представила концепт ударного и разведывательного БПЛА
Корпорация Boeing представила концепт ударного разведывательного гиперзвукового беспилотного летательного аппарата.
Американской корпорацейя Boeing был представлен концепт перспективного гиперзвукового ударного и разведывательного самолета, который уже окрестили «сыном Blackbird-а».
Компания Boeing показала миру детали, которые касаются внешнего облика перспективного БПЛА. Специалисты корпорации заявили, что беспилотник сможет летать на скорости около 6,2 тысяч км/ч. Разработку аппарата можно будет начать в случае получения финансирования от Министерства обороны США.
Летательный аппарат выполнен по аэродинамической схеме «бесхвостка». Кили его слегка отклонены в стороны, наподобие того, как мы это видим в современных малозаметных истребителях пятого поколения.
Новое творение Boeing было задумано как летательный аппарат для широкого применения технологии стелс. Это сделает беспилотник более живучим.
Американской корпорацейя Boeing был представлен концепт перспективного гиперзвукового ударного и разведывательного самолета, который уже окрестили «сыном Blackbird-а».
Компания Boeing показала миру детали, которые касаются внешнего облика перспективного БПЛА. Специалисты корпорации заявили, что беспилотник сможет летать на скорости около 6,2 тысяч км/ч. Разработку аппарата можно будет начать в случае получения финансирования от Министерства обороны США.
Летательный аппарат выполнен по аэродинамической схеме «бесхвостка». Кили его слегка отклонены в стороны, наподобие того, как мы это видим в современных малозаметных истребителях пятого поколения.
Новое творение Boeing было задумано как летательный аппарат для широкого применения технологии стелс. Это сделает беспилотник более живучим.
Общество / Технологии / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:10