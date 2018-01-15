Boeing представила концепт ударного и разведывательного БПЛА

Американской корпорацейя Boeing был представлен концепт перспективного гиперзвукового ударного и разведывательного самолета, который уже окрестили «сыном Blackbird-а».Компания Boeing показала миру детали, которые касаются внешнего облика перспективного БПЛА. Специалисты корпорации заявили, что беспилотник сможет летать на скорости около 6,2 тысяч км/ч. Разработку аппарата можно будет начать в случае получения финансирования от Министерства обороны США.Летательный аппарат выполнен по аэродинамической схеме «бесхвостка». Кили его слегка отклонены в стороны, наподобие того, как мы это видим в современных малозаметных истребителях пятого поколения.Новое творение Boeing было задумано как летательный аппарат для широкого применения технологии стелс. Это сделает беспилотник более живучим.