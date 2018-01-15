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Учёные: Жирные продукты способствуют снижению веса
Американские специалисты поделились новостью о том, что выявили продукты, которые способствуют уменьшению веса. Речь идет о жирных продуктах, но не стоит забывать, какой жир не навредит здоровью.

Учёные: Жирные продукты способствуют снижению веса


Согласно последним сведениям, на территории Соединенных Штатов Америки практически у каждого третьего человека имеются проблемы с лишним весом. Более того, приблизительно у тридцати процентов диагностировано большие трудности с ожирением. Именно такие люди уже не могут похудеть самостоятельно. Профессор и диетолог Кэролайн Аповян думает, что жиросодержащие продукты смогут решить существующую проблему и будут способствовать снижению веса. Мысли ученых были подтверждены исследованиями, в которых участвовали добровольцы.

Ученые определили, что ненасыщенный жир, который включает в себя орехи, авокадо, оливковое масло и семена, имеет большое значение в полезной диете.

А дело все в том, что у жира имеется больше калорий где-то в два раза, в отличие от белков и углеводов, поэтому калории, если они правильные усваиваются намного быстрей организмом. К таким продуктам исследователи могут отнести хлопья цельнозерновые, макаронные изделия и коричневый рис.
Наука
Добавил: Кристина Сегодня, 09:53
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