Учёные: Жирные продукты способствуют снижению веса

Согласно последним сведениям, на территории Соединенных Штатов Америки практически у каждого третьего человека имеются проблемы с лишним весом. Более того, приблизительно у тридцати процентов диагностировано большие трудности с ожирением. Именно такие люди уже не могут похудеть самостоятельно. Профессор и диетолог Кэролайн Аповян думает, что жиросодержащие продукты смогут решить существующую проблему и будут способствовать снижению веса. Мысли ученых были подтверждены исследованиями, в которых участвовали добровольцы.Ученые определили, что ненасыщенный жир, который включает в себя орехи, авокадо, оливковое масло и семена, имеет большое значение в полезной диете.А дело все в том, что у жира имеется больше калорий где-то в два раза, в отличие от белков и углеводов, поэтому калории, если они правильные усваиваются намного быстрей организмом. К таким продуктам исследователи могут отнести хлопья цельнозерновые, макаронные изделия и коричневый рис.