Малоимущим семьям Сеула выдадут бесплатные билеты на Олимпиаду-2018

Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане. Власти государства решили выделить 42 тыс. бесплатных билетов малообеспеченным семьям из Сеула. По их мнению, это также поднимет уровень заинтересованности Играми-2018. Поскольку Сеул находится в 126 км от столицы Кореи, для таких семей отдельно организуют специальный транспорт, который привезет их бесплатно в Пхёнчхан.Кроме того, все малоимущие граждане в обязательном порядке будут обеспечены пищей и напитками. Распространяться билеты будут на те соревнования, на которые обычно приходит мало людей, к примеру, лыжные гонки или биатлон.