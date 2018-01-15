Малоимущим семьям Сеула выдадут бесплатные билеты на Олимпиаду-2018
42 тыс. билетов на Олимпиаду-2018 власти Южной Кореи выделят малообеспеченным семьям Сеула, которые не могут позволить себе их купить. Однако распространяться они будут только на те состязания, которые, как правило, не особо популярны у зрителей.
Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане. Власти государства решили выделить 42 тыс. бесплатных билетов малообеспеченным семьям из Сеула. По их мнению, это также поднимет уровень заинтересованности Играми-2018. Поскольку Сеул находится в 126 км от столицы Кореи, для таких семей отдельно организуют специальный транспорт, который привезет их бесплатно в Пхёнчхан.
Кроме того, все малоимущие граждане в обязательном порядке будут обеспечены пищей и напитками. Распространяться билеты будут на те соревнования, на которые обычно приходит мало людей, к примеру, лыжные гонки или биатлон.
Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане. Власти государства решили выделить 42 тыс. бесплатных билетов малообеспеченным семьям из Сеула. По их мнению, это также поднимет уровень заинтересованности Играми-2018. Поскольку Сеул находится в 126 км от столицы Кореи, для таких семей отдельно организуют специальный транспорт, который привезет их бесплатно в Пхёнчхан.
Кроме того, все малоимущие граждане в обязательном порядке будут обеспечены пищей и напитками. Распространяться билеты будут на те соревнования, на которые обычно приходит мало людей, к примеру, лыжные гонки или биатлон.