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Малоимущим семьям Сеула выдадут бесплатные билеты на Олимпиаду-2018
42 тыс. билетов на Олимпиаду-2018 власти Южной Кореи выделят малообеспеченным семьям Сеула, которые не могут позволить себе их купить. Однако распространяться они будут только на те состязания, которые, как правило, не особо популярны у зрителей.

Малоимущим семьям Сеула выдадут бесплатные билеты на Олимпиаду-2018


Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане. Власти государства решили выделить 42 тыс. бесплатных билетов малообеспеченным семьям из Сеула. По их мнению, это также поднимет уровень заинтересованности Играми-2018. Поскольку Сеул находится в 126 км от столицы Кореи, для таких семей отдельно организуют специальный транспорт, который привезет их бесплатно в Пхёнчхан.

Кроме того, все малоимущие граждане в обязательном порядке будут обеспечены пищей и напитками. Распространяться билеты будут на те соревнования, на которые обычно приходит мало людей, к примеру, лыжные гонки или биатлон.
В мире / Спорт
Добавил: Joanne Сегодня, 09:37
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