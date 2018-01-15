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Стартап Fluence Energy планирует превзойти все достижения Tesla
Представителями нового совместного проекта, немецкой компании Siemens и американской корпорации AES, объявлено о начале разработки нового стартапа - Fluence Energy. Данным проектом организаторы планируют превзойти многочисленные рекорды, установленные Tesla в сфере энергетики. Главой фирмы анонсировано подписание долгосрочного соглашения с представителями 160-ти государств, направленного на сферу поставок энергоносителей.

Уже на первых этапах создания FE, руководством компании не скрывались свои амбициозные намерения и цели. Специалистами представленного бренда взяты ориентиры на передовые достижения компании Tesla, детища самого Илона Маска. Упомянутый лидер уже успел поставить ряд рекордов, никем еще не побитых в данной области технологий.


Представители американо-немецкой фирмы рассказали, что в данный момент проект проходит этапы сертификации и лицензирования. Тем не менее, у руководства уже сейчас есть ряд предварительных соглашений на проведение работ, с привлечением правительственных структур многих государств.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:08
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