Египетских мужчин все чаще избивают жены

В докладе, который был представлен Национальным исследовательским центром, говорится, что жертвами семейного насилия все чаще становятся египетские мужчины. Исследования были проведены социологами среди тысяч семейных пар во всех регионах Египта.Согласно полученным в ходе исследования данным, примерно 30% египетских женщин, которые состоят в браке, регулярно избивают своих мужей. Причем, этот показатель оказался самым высоким во всем мире.При этом, в благополучных и вполне обеспеченных семьях показатель гораздо выше. К примеру, в районах, где проживают малоимущие египтяне, только 18% жен избивают своих мужей. А 6,5% мужчин из тех, которые участвовали в опросе, и вовсе опасаются быть забитыми супругами до смерти.Несмотря на осуждение в обществе, чаще всего избитым мужчинам приходится обращаться в полицию.