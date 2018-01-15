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Египетских мужчин все чаще избивают жены
Согласно данным проведенного исследования, в Египте все чаще женщины регулярно избивают своих мужей.
Египетских мужчин все чаще избивают жены


В докладе, который был представлен Национальным исследовательским центром, говорится, что жертвами семейного насилия все чаще становятся египетские мужчины. Исследования были проведены социологами среди тысяч семейных пар во всех регионах Египта.

Согласно полученным в ходе исследования данным, примерно 30% египетских женщин, которые состоят в браке, регулярно избивают своих мужей. Причем, этот показатель оказался самым высоким во всем мире.

При этом, в благополучных и вполне обеспеченных семьях показатель гораздо выше. К примеру, в районах, где проживают малоимущие египтяне, только 18% жен избивают своих мужей. А 6,5% мужчин из тех, которые участвовали в опросе, и вовсе опасаются быть забитыми супругами до смерти.

Несмотря на осуждение в обществе, чаще всего избитым мужчинам приходится обращаться в полицию.
В мире / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:00
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