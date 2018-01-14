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Стас Пьеха бросил употреблять алкоголь и наркотики, но влез в долги
Бросив употреблять наркотики и алкоголь, Стас Пьеха влез в долги.
Стас Пьеха бросил употреблять алкоголь и наркотики, но влез в долги


Певец Стас Пьеха никогда не скрывал, что употреблял раньше наркотики, но ему удалось побороть свое пагубное пристрастие. Теперь певец даже к алкоголю относится равнодушно. К решению «завязать» Пьеха пришел. Когда понял, что не в силах остановиться.

Стас рассказал, что сам постепенно пришел к абсолютной чистоте, если выражаться медицинскими терминами, и набрался опыта, которым теперь делится с другими. У Пьехи теперь своя наркологическая клиника в Москве. Кроме того, он теперь ездит по другим реабилитационным центрам и рассказывает о собственном опыте преодоления трудностей пациентам.

Чтобы получить дополнительное имущество, Стас Пьеха влез в долги. Он рассказал, что захотел, чтобы у его сына было жилье за городом, поэтому он взял ипотеку, приобрел участок с домиком в хорошем поселке в Подмосковье и в данный момент занимается там внутренней отделкой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:42
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