США вложили в историю изучения НЛО 20 миллионов долларов

Как рассказал сотрудник Пентагона, за период, включающий 2008 - 2013 годы, США сосредоточились именно на проведение исследований в отношении НЛО, изучению следовала любая информация в этом направлении, анализировались любые неизвестные объекты, замеченные в небе.Сама программа изучения Пентагоном фактов обнаружения в околоземном воздушном пространстве НЛО, была инициирована Гарри Рейдом. Известность ему принесла чрезвычайная заинтересованность темой космоса. Он же и добился для данного проекта необходимого финансирования. В настоящее время остается тайной судьба данной программы, либо она закрыта, или, как всегда, засекречена, по причине имеющихся положительных результатов по итогам работ.