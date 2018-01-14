США вложили в историю изучения НЛО 20 миллионов долларов
В течение последних пяти лет, Соединенными Штатами проводились масштабные работы по изучению НЛО, правительство не пожалело израсходовать почти $20 млн. на подобные исследования. Все сделано с расчетом возврата потраченные средств, так как окупит себя даже незначительная полученная информация, принесшая хоть часть пользы для науки.
Как рассказал сотрудник Пентагона, за период, включающий 2008 - 2013 годы, США сосредоточились именно на проведение исследований в отношении НЛО, изучению следовала любая информация в этом направлении, анализировались любые неизвестные объекты, замеченные в небе.
Сама программа изучения Пентагоном фактов обнаружения в околоземном воздушном пространстве НЛО, была инициирована Гарри Рейдом. Известность ему принесла чрезвычайная заинтересованность темой космоса. Он же и добился для данного проекта необходимого финансирования. В настоящее время остается тайной судьба данной программы, либо она закрыта, или, как всегда, засекречена, по причине имеющихся положительных результатов по итогам работ.
Как рассказал сотрудник Пентагона, за период, включающий 2008 - 2013 годы, США сосредоточились именно на проведение исследований в отношении НЛО, изучению следовала любая информация в этом направлении, анализировались любые неизвестные объекты, замеченные в небе.
Сама программа изучения Пентагоном фактов обнаружения в околоземном воздушном пространстве НЛО, была инициирована Гарри Рейдом. Известность ему принесла чрезвычайная заинтересованность темой космоса. Он же и добился для данного проекта необходимого финансирования. В настоящее время остается тайной судьба данной программы, либо она закрыта, или, как всегда, засекречена, по причине имеющихся положительных результатов по итогам работ.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:35