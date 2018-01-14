Экс-девушка Гуфа Леся Фак призналась в наркозависимости

Леся Фак, бывшая девушка Долматова Алексея, известного в мире шоу-бизнеса как рэпер Гуф, призналась, что пока встречалась с ним, употребляла наркотические вещества. Девушка заявила, что пристрастие к наркотикам практически уничтожило ее жизнь.Помимо всего прочего, Леся призналась, что в течение нескольких лет, пока употребляла наркотики, «утащила в это болото кучу народу».Сейчас девушка утверждает, что не употребляет запрещенные вещества уже больше месяца и в настоящее время старается начать новую осмысленную жизнь без наркотиков.Напомним, Леся Фак и рэпер Гуф расстались со скандалом в начале текущего года после романа длительностью 3 года – они встречались с 2014 года.